Schastlivyy shans 2014, season 1

Schastlivyy shans season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Schastlivyy shans Seasons Season 1

Счастливый шанс 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Schastlivyy shans" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Счастливый шанс» главными героинями оказываются Татьяна и Елена, которые дружили со школьной скамьи. После учебы обе решили поступать в разные университеты. Экстравагантная Таня хочет стать певицей, а Лена мыслит более прагматично и планирует связать свою жизнь с финансами. Обе девушки сходят с ума по одному и тому же мужчине, который был их одноклассником. Это не может не отразиться на их дружеских отношениях. Красавец знает, что выбор за ним, и в итоге отдает предпочтение скромнице Лене. После этого Толя отправляется в армию, Лена хочет его дождаться, но все идет не по намеченному плану...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Schastlivyy shans" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 August 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 August 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 August 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 August 2014
