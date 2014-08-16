В 1-м сезоне сериала «Счастливый шанс» главными героинями оказываются Татьяна и Елена, которые дружили со школьной скамьи. После учебы обе решили поступать в разные университеты. Экстравагантная Таня хочет стать певицей, а Лена мыслит более прагматично и планирует связать свою жизнь с финансами. Обе девушки сходят с ума по одному и тому же мужчине, который был их одноклассником. Это не может не отразиться на их дружеских отношениях. Красавец знает, что выбор за ним, и в итоге отдает предпочтение скромнице Лене. После этого Толя отправляется в армию, Лена хочет его дождаться, но все идет не по намеченному плану...