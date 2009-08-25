В 1-м сезоне сериала «Пелагия и белый бульдог» меценат с добрым сердцем и набожным характером Павел Аристархович завещает все свое немалое состояние на строительство храма в родном городке. Вскоре после этого он вешается в собственном доме, чем приводит в замешательство всех знакомых. Павел, глубоко верующий и открытый миру человек, попросту не мог поступить так по собственной воле. Повесившегося обнаруживают архиерей Митрофаний и монахиня, сестра Пелагия. Тихая и смиренная женщина неожиданно для всех присоединяется к расследованию. Выясняется, что у Пелагии есть врожденный дар сыщика.