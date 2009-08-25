Menu
Pelagiya i belyy buldog season 1 watch online

Pelagiya i belyy buldog season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pelagiya i belyy buldog Seasons Season 1

Пелагия и белый бульдог 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Pelagiya i belyy buldog" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пелагия и белый бульдог» меценат с добрым сердцем и набожным характером Павел Аристархович завещает все свое немалое состояние на строительство храма в родном городке. Вскоре после этого он вешается в собственном доме, чем приводит в замешательство всех знакомых. Павел, глубоко верующий и открытый миру человек, попросту не мог поступить так по собственной воле. Повесившегося обнаруживают архиерей Митрофаний и монахиня, сестра Пелагия. Тихая и смиренная женщина неожиданно для всех присоединяется к расследованию. Выясняется, что у Пелагии есть врожденный дар сыщика.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Pelagiya i belyy buldog" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 August 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 August 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 September 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 September 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 September 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 September 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 September 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 September 2009
TV series release schedule
