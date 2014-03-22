Menu
Krasotki 2014, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Красотки» Таня и Оля выросли вместе, однако после школы Ольга уехала в Москву и перестала выходить на связь с сестрой и дедушкой. Таня осталась в провинции, нашла работу в музее, посвятила себя заботам о пожилом дедушке и практически смирилась со своей участью. Она так и не смогла устроить свою личную жизнь и не очень активно старается это сделать. Жизнь Тани меняется, когда заболевший дедушка просит ее отыскать Олю. После продолжительных поисков Татьяна все-таки находит ее и отправляется в Москву. Жизнь в столице кажется Тане сказкой, а квартира сестры – настоящими хоромами.

7.3
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 March 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 March 2014
TV series release schedule
