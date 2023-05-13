В 1-м сезоне сериала «На своем месте» главными героинями являются три подруги – Инга, Даша и Лариса. Инга не работает – она посвятила всю свою жизнь заботе о доме, супруге и троих детях. Супруг Инги Артем руководит небольшой логистической компанией, которая занимается грузоперевозками. Однажды он подписывает соглашение на перевозку загадочного груза. Мужчина не догадывается, что его приятель и деловой партнер Рубен договорился с заказчиком – преступником – угнать фуру компании вместе с грузом. А спустя некоторое время Инга находит в багажнике машины труп. Женщина решает сама устроить расследование и просит о помощи Дашу и Ларису…