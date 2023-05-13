Menu
Na svoem meste 2023, season 1

Na svoem meste season 1 poster
На своем месте 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Na svoem meste" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «На своем месте» главными героинями являются три подруги – Инга, Даша и Лариса. Инга не работает – она посвятила всю свою жизнь заботе о доме, супруге и троих детях. Супруг Инги Артем руководит небольшой логистической компанией, которая занимается грузоперевозками. Однажды он подписывает соглашение на перевозку загадочного груза. Мужчина не догадывается, что его приятель и деловой партнер Рубен договорился с заказчиком – преступником – угнать фуру компании вместе с грузом. А спустя некоторое время Инга находит в багажнике машины труп. Женщина решает сама устроить расследование и просит о помощи Дашу и Ларису…

Series rating

6.5
Rate 11 votes
"Na svoem meste" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2023
TV series release schedule
