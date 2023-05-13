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Постер к 1-му сезону сериала На своем месте
Киноафиша Сериалы На своем месте Сезоны Сезон 1

На своем месте 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «На своем месте»

В 1-м сезоне сериала «На своем месте» главными героинями являются три подруги – Инга, Даша и Лариса. Инга не работает – она посвятила всю свою жизнь заботе о доме, супруге и троих детях. Супруг Инги Артем руководит небольшой логистической компанией, которая занимается грузоперевозками. Однажды он подписывает соглашение на перевозку загадочного груза. Мужчина не догадывается, что его приятель и деловой партнер Рубен договорился с заказчиком – преступником – угнать фуру компании вместе с грузом. А спустя некоторое время Инга находит в багажнике машины труп. Женщина решает сама устроить расследование и просит о помощи Дашу и Ларису…

Список серий 1-го сезона сериала «На своем месте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2023
График выхода всех сериалов
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