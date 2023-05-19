Menu
Istorii bolshoy strany (2023), season 1

Istorii bolshoy strany season 1 poster
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Istorii bolshoy strany" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Истории большой страны» в разных городах нашего необъятного государства каждый день случаются смешные и нелепые ситуации. Комики из Comedy Club Production собирают и разыгрывают для зрителей самые узнаваемые, близкие и понятные каждому сценки из повседневной жизни России. Пока гаишники поджидают в кустах пьяного водителя, супружеская пара отправляется в супермаркет за консервами, а начальник небольшой компании решает подобрать новых подчиненных по их габаритам. Пенсионерка развлекается, вызывая на дом все экстренные службы по очереди, а девушка боится признаться возлюбленному, что разбила его машину.

TV Show rating

4.6
Rate 11 votes
Istorii bolshoy strany List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
19 May 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
26 May 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
2 June 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
9 June 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
16 June 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
23 June 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
30 June 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
7 July 2023
