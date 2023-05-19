В 1-м сезоне сериала «Истории большой страны» в разных городах нашего необъятного государства каждый день случаются смешные и нелепые ситуации. Комики из Comedy Club Production собирают и разыгрывают для зрителей самые узнаваемые, близкие и понятные каждому сценки из повседневной жизни России. Пока гаишники поджидают в кустах пьяного водителя, супружеская пара отправляется в супермаркет за консервами, а начальник небольшой компании решает подобрать новых подчиненных по их габаритам. Пенсионерка развлекается, вызывая на дом все экстренные службы по очереди, а девушка боится признаться возлюбленному, что разбила его машину.