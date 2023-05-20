Menu
Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost season 1 watch online

Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost season 1 poster
Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost

Абонемент на расследование. Ночной гость 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость» москвич Станислав Талич пытается справиться с последствиями личной драмы, поэтому он переезжает подальше от столицы в тихий провинциальный городок и устраивается работать в библиотеку. Но расслабиться ему не удается: выходя однажды с работы, он замечает в мусорном баке труп светловолосой девушки. На вызов приезжает женщина-оперативник Гликерия Давыдова. Тщательно осмотрев место преступления, она постановляет: никакого тела там нет, а у Станислава галлюцинации. Но на следующий день он видит объявление об исчезновении блондинки, похожей на его находку.

"Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 May 2023
TV series release schedule
