В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость» москвич Станислав Талич пытается справиться с последствиями личной драмы, поэтому он переезжает подальше от столицы в тихий провинциальный городок и устраивается работать в библиотеку. Но расслабиться ему не удается: выходя однажды с работы, он замечает в мусорном баке труп светловолосой девушки. На вызов приезжает женщина-оперативник Гликерия Давыдова. Тщательно осмотрев место преступления, она постановляет: никакого тела там нет, а у Станислава галлюцинации. Но на следующий день он видит объявление об исчезновении блондинки, похожей на его находку.