В 1-м сезоне сериала «Высокая кухня» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Мария. Ей было 10 лет, когда ее мама ушла из жизни. Овдовевший отец, который души не чаял в своей супруге, долго не мог смириться с утратой. Он погрузился в работу и совсем забыл о дочери. Когда Маша выросла, у ее отца появилась другая женщина. Несмотря на то что девушка искренне желала счастья отцу, она не смогла найти общий язык с мачехой. После очередной перебранки юная Маша собрала вещи и ушла из дома во взрослую жизнь. В эту ночь она решает весело провести время в ночном клубе. Девушка даже не догадывалась, к чему приведет ее невинное желание...