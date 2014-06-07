Menu
Vysokaya kuhnya 2014, season 1

Vysokaya kuhnya season 1 poster
Высокая кухня 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Vysokaya kuhnya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Высокая кухня» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Мария. Ей было 10 лет, когда ее мама ушла из жизни. Овдовевший отец, который души не чаял в своей супруге, долго не мог смириться с утратой. Он погрузился в работу и совсем забыл о дочери. Когда Маша выросла, у ее отца появилась другая женщина. Несмотря на то что девушка искренне желала счастья отцу, она не смогла найти общий язык с мачехой. После очередной перебранки юная Маша собрала вещи и ушла из дома во взрослую жизнь. В эту ночь она решает весело провести время в ночном клубе. Девушка даже не догадывалась, к чему приведет ее невинное желание...

"Vysokaya kuhnya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 June 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 June 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 June 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 June 2014
