Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stryapuha 2023, season 1

Stryapuha season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Stryapuha Seasons Season 1

Стряпуха 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Stryapuha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стряпуха» любящая супруга и заботливая мать Ульяна остается вдовой, когда ее муж-полицейский погибает на задании. Героине ничего не остается, кроме как устроиться кухаркой в богатый дом, ведь теперь она должна кормить детей своими силами. Хозяин ей попадается добрый и щедрый – бизнесмен Егор Фомин, который практически не бывает дома. Зато его молодая жена Виктория постоянно усложняет жизнь прислуге, придираясь не по делу. Когда-то Вика была поп-звездой, но теперь живет с мужем в глуши и срывается на окружающих. Пытаясь разобраться в ее поведении, вдова оперативника понимает, что у Вики есть проблемы с криминалом.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Stryapuha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more