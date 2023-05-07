В 1-м сезоне сериала «Стряпуха» любящая супруга и заботливая мать Ульяна остается вдовой, когда ее муж-полицейский погибает на задании. Героине ничего не остается, кроме как устроиться кухаркой в богатый дом, ведь теперь она должна кормить детей своими силами. Хозяин ей попадается добрый и щедрый – бизнесмен Егор Фомин, который практически не бывает дома. Зато его молодая жена Виктория постоянно усложняет жизнь прислуге, придираясь не по делу. Когда-то Вика была поп-звездой, но теперь живет с мужем в глуши и срывается на окружающих. Пытаясь разобраться в ее поведении, вдова оперативника понимает, что у Вики есть проблемы с криминалом.