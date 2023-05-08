В 1-м сезоне сериала «Фамильное гнездо» в центре сюжета оказывается чета Журавлевых – пожилые родители и две взрослые дочери, Наталья и Катерина. Девочки выросли в семейном доме в поселке Озерное, но сейчас Наташа живет в городе и работает в крупной строительной фирме. Однажды она привозит к родителям познакомиться своего жениха Юрия, но эта поездка оказывается роковой. Девушка узнает, что скоро фамильное гнездо снесут вместе со всем поселком, чтобы проложить на этом месте новую автомагистраль. Причем ее компания и Юра имеют к этому проекту прямое отношение, а единственным союзником Наташи становится ее главный бизнес-конкурент.