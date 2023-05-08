Menu
Familnoe gnezdo 2023, season 1

Familnoe gnezdo season 1 poster
Фамильное гнездо 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Familnoe gnezdo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фамильное гнездо» в центре сюжета оказывается чета Журавлевых – пожилые родители и две взрослые дочери, Наталья и Катерина. Девочки выросли в семейном доме в поселке Озерное, но сейчас Наташа живет в городе и работает в крупной строительной фирме. Однажды она привозит к родителям познакомиться своего жениха Юрия, но эта поездка оказывается роковой. Девушка узнает, что скоро фамильное гнездо снесут вместе со всем поселком, чтобы проложить на этом месте новую автомагистраль. Причем ее компания и Юра имеют к этому проекту прямое отношение, а единственным союзником Наташи становится ее главный бизнес-конкурент.

"Familnoe gnezdo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 May 2023
