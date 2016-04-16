Menu
Nenavizhu 2016, season 1

Season premiere 16 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Ненавижу» жизнь Ани меняется в одночасье. Еще вчера она планировала отдых в Азии с мужем и сыном, а сегодня хоронит обоих и не знает, как жить дальше. Прямо на глазах несчастной женщины произошла автокатастрофа, в результате которой ее семья погибла. Ответственной за содеянное оказалась сумасшедшая пьяная девица Альбина. Поскольку ее муж имеет большие связи и влияние в городе, сотрудники правоохранительных органов закрывают дело. Перед Аней встает мучительный выбор: пытаться строить свою жизнь с чистого листа, смирившись с произошедшим, или воплотить в жизнь коварный план мести, который может стоить ей свободы.

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 April 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 April 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 April 2016
