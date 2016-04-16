В 1-м сезоне сериала «Ненавижу» жизнь Ани меняется в одночасье. Еще вчера она планировала отдых в Азии с мужем и сыном, а сегодня хоронит обоих и не знает, как жить дальше. Прямо на глазах несчастной женщины произошла автокатастрофа, в результате которой ее семья погибла. Ответственной за содеянное оказалась сумасшедшая пьяная девица Альбина. Поскольку ее муж имеет большие связи и влияние в городе, сотрудники правоохранительных органов закрывают дело. Перед Аней встает мучительный выбор: пытаться строить свою жизнь с чистого листа, смирившись с произошедшим, или воплотить в жизнь коварный план мести, который может стоить ей свободы.