Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Medovaya lyubov 2011, season 1

Medovaya lyubov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Medovaya lyubov Seasons Season 1

Медовая любовь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 December 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Medovaya lyubov" season 1 description

Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, но как будто из другого времени.

Series rating

5.5
Rate 12 votes
"Medovaya lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 December 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 December 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 December 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 December 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more