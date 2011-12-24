Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, но как будто из другого времени.