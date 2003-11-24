В 1-м сезоне сериала «Родина ждет» молодой и амбициозный журналист-международник Виктор Быстролетов отправляется работать в «горячую точку». Для всех вокруг он – обычный корреспондент российского издания, который должен делать срочные репортажи из стран нефтяного бассейна. Однако у обаятельного парня есть и вторая, тайная личность и цель. На самом деле он служит в отечественной шпионской сети, а на Ближний Восток он прибыл с важным правительственным поручением. Витя должен отыскать и «расколоть» ушедшего на покой боевика Джавада, который знает обо всех планах террористических группировок.