Rodina zhdyot season 1 watch online

Rodina zhdyot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rodina zhdyot Seasons Season 1

Родина ждёт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Rodina zhdyot" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Родина ждет» молодой и амбициозный журналист-международник Виктор Быстролетов отправляется работать в «горячую точку». Для всех вокруг он – обычный корреспондент российского издания, который должен делать срочные репортажи из стран нефтяного бассейна. Однако у обаятельного парня есть и вторая, тайная личность и цель. На самом деле он служит в отечественной шпионской сети, а на Ближний Восток он прибыл с важным правительственным поручением. Витя должен отыскать и «расколоть» ушедшего на покой боевика Джавада, который знает обо всех планах террористических группировок.

Series rating

5.8
Rate 13 votes
"Rodina zhdyot" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 November 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 November 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 November 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 November 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 December 2003
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 December 2003
TV series release schedule
