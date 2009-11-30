Menu
Hozyayka taygi season 1 watch online

Hozyayka taygi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hozyayka taygi Seasons Season 1

Хозяйка тайги 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Hozyayka taygi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хозяйка тайги» действие происходит в таежных краях, где действует аффинажный завод. На него давно покушаются представители местных элит. Охраной завода занимается некто Золотарев, который собирается инициировать захват машины инкассаторов. На ней каждый день доставляют золото с прииска на комбинат. Для того чтобы осуществить задуманное, он увольняет персонал и ставит на их место своих ребят. Среди уволенных оказывается морпех Костя. По дороге в город он видит, как совершается захват инкассаторской машины. В перестрелке парень получает ранение. Кроме него, очевидцем преступления становится егерь Василиса.

5.3 IMDb
"Hozyayka taygi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 November 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 December 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 December 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 December 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 December 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 December 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 December 2009
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 December 2009
Серия 10
Season 1 Episode 10
15 December 2009
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 December 2009
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 December 2009
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 December 2009
Серия 14
Season 1 Episode 14
22 December 2009
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 December 2009
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 December 2009
TV series release schedule
