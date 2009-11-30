В 1-м сезоне сериала «Хозяйка тайги» действие происходит в таежных краях, где действует аффинажный завод. На него давно покушаются представители местных элит. Охраной завода занимается некто Золотарев, который собирается инициировать захват машины инкассаторов. На ней каждый день доставляют золото с прииска на комбинат. Для того чтобы осуществить задуманное, он увольняет персонал и ставит на их место своих ребят. Среди уволенных оказывается морпех Костя. По дороге в город он видит, как совершается захват инкассаторской машины. В перестрелке парень получает ранение. Кроме него, очевидцем преступления становится егерь Василиса.