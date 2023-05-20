Menu
Vzroslym ne ponyat (2023), season 1

Vzroslym ne ponyat season 1 poster
Взрослым не понять 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Vzroslym ne ponyat" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Взрослым не понять» российские знаменитости должны догадаться, что именно говорят дети на видеозаписи. Юные участники специально не подготавливали для взрослых непростые загадки – они просто поделились своими представлениями о мироздании. а для финального «поединка» герои появятся в студии. В проекте приняли участие 120 детей в возрасте от четырех до девяти лет. По словам ведущего Антона Шастуна, у него уже был опыт общения с маленькими детьми друзей, но в программе герои мыслят весьма нестандартно. Лизе Арзамасовой и Саше Давыдову, Мите Фомину и Ульяне Донсковой, а также другим звездным гостям придется непросто.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
Vzroslym ne ponyat List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
