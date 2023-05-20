В 1-м сезоне шоу «Взрослым не понять» российские знаменитости должны догадаться, что именно говорят дети на видеозаписи. Юные участники специально не подготавливали для взрослых непростые загадки – они просто поделились своими представлениями о мироздании. а для финального «поединка» герои появятся в студии. В проекте приняли участие 120 детей в возрасте от четырех до девяти лет. По словам ведущего Антона Шастуна, у него уже был опыт общения с маленькими детьми друзей, но в программе герои мыслят весьма нестандартно. Лизе Арзамасовой и Саше Давыдову, Мите Фомину и Ульяне Донсковой, а также другим звездным гостям придется непросто.