Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sankuchuari – seiiki- 2023, season 1

Sankuchuari – seiiki- season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sankuchuari – seiiki- Seasons Season 1

Sankuchuari – seiiki- 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Sankuchuari – seiiki-" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Святилище» действие разворачивается в современной Японии, где все еще чтят и уважают бойцов древнего народного единоборства – сумо. Однако в последние десятилетия эта великая культура превращается в бизнес, призванный продвинуть на вершину тех, у кого есть деньги и покровители. Систему ломает молодой боец Киеси Одзе, появившийся буквально из ниоткуда и взорвавший все рейтинговые таблицы. Этот парень не боится ничего и никого, он покоряет зрителей своей дерзостью и прямотой, которая сильно раздражает букмекеров и бизнесменов. Дело в том, что Киеси уже нечего терять. Сумо для него – последнее прибежище для вымещения своей ярости и боли.

Series rating

7.9
Rate 12 votes
Sankuchuari – seiiki- List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more