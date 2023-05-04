В 1-м сезоне сериала «Святилище» действие разворачивается в современной Японии, где все еще чтят и уважают бойцов древнего народного единоборства – сумо. Однако в последние десятилетия эта великая культура превращается в бизнес, призванный продвинуть на вершину тех, у кого есть деньги и покровители. Систему ломает молодой боец Киеси Одзе, появившийся буквально из ниоткуда и взорвавший все рейтинговые таблицы. Этот парень не боится ничего и никого, он покоряет зрителей своей дерзостью и прямотой, которая сильно раздражает букмекеров и бизнесменов. Дело в том, что Киеси уже нечего терять. Сумо для него – последнее прибежище для вымещения своей ярости и боли.