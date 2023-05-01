Menu
The Ingenious One 2023 season 1

Season premiere 1 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"The Ingenious One" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследие Юнь Сяна» в фэнтези-мире под названием Цзянху правят великие и могущественные китайские кланы, владеющие не только традиционными боевыми искусствами, но и жизненной энергией Ци. В клане Юнтай вот уже десять лет обучается отважный юноша Юнь Сян. Но, к сожалению, не все мастера стремятся к миру и процветанию. Некоторые особо сильные кланы хотят уничтожить конкурентов. Так погибает и родной клан героя. Остается в живых лишь горстка адептов, которых может спасти только Юнь Сян. Он должен отправиться на поиски злодея, уничтожившего его дом и семью, и дать ему достойный бой.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
"The Ingenious One" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 May 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 May 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 May 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
4 May 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
5 May 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 May 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
6 May 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
6 May 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
7 May 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
7 May 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
8 May 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
8 May 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 May 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 May 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
12 May 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
12 May 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
13 May 2023
Episode 26
Season 1 Episode 26
13 May 2023
Episode 27
Season 1 Episode 27
14 May 2023
Episode 28
Season 1 Episode 28
14 May 2023
Episode 29
Season 1 Episode 29
18 May 2023
Episode 30
Season 1 Episode 30
18 May 2023
Episode 31
Season 1 Episode 31
19 May 2023
Episode 32
Season 1 Episode 32
19 May 2023
Episode 33
Season 1 Episode 33
20 May 2023
Episode 34
Season 1 Episode 34
20 May 2023
Episode 35
Season 1 Episode 35
21 May 2023
Episode 36
Season 1 Episode 36
21 May 2023
TV series release schedule
