В 1-м сезоне сериала «Наследие Юнь Сяна» в фэнтези-мире под названием Цзянху правят великие и могущественные китайские кланы, владеющие не только традиционными боевыми искусствами, но и жизненной энергией Ци. В клане Юнтай вот уже десять лет обучается отважный юноша Юнь Сян. Но, к сожалению, не все мастера стремятся к миру и процветанию. Некоторые особо сильные кланы хотят уничтожить конкурентов. Так погибает и родной клан героя. Остается в живых лишь горстка адептов, которых может спасти только Юнь Сян. Он должен отправиться на поиски злодея, уничтожившего его дом и семью, и дать ему достойный бой.