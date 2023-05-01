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Постер к 1-му сезону сериала Наследие Юнь Сяна
Киноафиша Сериалы Наследие Юнь Сяна Сезоны Сезон 1

The Ingenious One
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследие Юнь Сяна»

В 1-м сезоне сериала «Наследие Юнь Сяна» в фэнтези-мире под названием Цзянху правят великие и могущественные китайские кланы, владеющие не только традиционными боевыми искусствами, но и жизненной энергией Ци. В клане Юнтай вот уже десять лет обучается отважный юноша Юнь Сян. Но, к сожалению, не все мастера стремятся к миру и процветанию. Некоторые особо сильные кланы хотят уничтожить конкурентов. Так погибает и родной клан героя. Остается в живых лишь горстка адептов, которых может спасти только Юнь Сян. Он должен отправиться на поиски злодея, уничтожившего его дом и семью, и дать ему достойный бой.

Список серий 1-го сезона сериала «Наследие Юнь Сяна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
5 мая 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 мая 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 мая 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 мая 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 мая 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 мая 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 мая 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 мая 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 мая 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 мая 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
12 мая 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
12 мая 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
13 мая 2023
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
13 мая 2023
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
14 мая 2023
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
14 мая 2023
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
18 мая 2023
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
18 мая 2023
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
19 мая 2023
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
19 мая 2023
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
20 мая 2023
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
20 мая 2023
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
21 мая 2023
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
21 мая 2023
График выхода всех сериалов
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