В 1-м сезоне сериала «Том Джонс» действие происходит в 1740-х годах в Англии. На пороге приюта обнаруживается сверток с брошенным ребенком. Мальчика называют Том Джонс, его принимает к себе небогатая многодетная семья. Однако с ранних лет Том проявляет себя отнюдь не как простой труженик. У него есть склонность к аферам, плутовству и большим деньгам. Едва достигнув совершеннолетия, симпатичный и отчаянно стремящийся в высшее общество юноша начинает свой путь на вершину. Он решает покорить сердце симпатичной богачки. А заодно принимает участие в важных исторических событиях, таких как восстания якобитов.