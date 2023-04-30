Menu
Tom Jones 2023, season 1

Tom Jones
Season premiere 30 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 32 minutes
"Tom Jones" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Том Джонс» действие происходит в 1740-х годах в Англии. На пороге приюта обнаруживается сверток с брошенным ребенком. Мальчика называют Том Джонс, его принимает к себе небогатая многодетная семья. Однако с ранних лет Том проявляет себя отнюдь не как простой труженик. У него есть склонность к аферам, плутовству и большим деньгам. Едва достигнув совершеннолетия, симпатичный и отчаянно стремящийся в высшее общество юноша начинает свой путь на вершину. Он решает покорить сердце симпатичной богачки. А заодно принимает участие в важных исторических событиях, таких как восстания якобитов.

Series rating

5.3
Rate 11 votes
"Tom Jones" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 April 2023
TV series release schedule
