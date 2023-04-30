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Постер к 1-му сезону сериала Том Джонс
Киноафиша Сериалы Том Джонс Сезоны Сезон 1

Tom Jones
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Том Джонс»

В 1-м сезоне сериала «Том Джонс» действие происходит в 1740-х годах в Англии. На пороге приюта обнаруживается сверток с брошенным ребенком. Мальчика называют Том Джонс, его принимает к себе небогатая многодетная семья. Однако с ранних лет Том проявляет себя отнюдь не как простой труженик. У него есть склонность к аферам, плутовству и большим деньгам. Едва достигнув совершеннолетия, симпатичный и отчаянно стремящийся в высшее общество юноша начинает свой путь на вершину. Он решает покорить сердце симпатичной богачки. А заодно принимает участие в важных исторических событиях, таких как восстания якобитов.

Список серий 1-го сезона сериала «Том Джонс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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