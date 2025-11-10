Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bat-Family 2025, season 1

Bat-Family season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bat-Family Seasons Season 1

Bat-Family
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Bat-Family" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бэт-семья» события разворачиваются в современности в поместье Уэйнов, которое таит в себе немало тайн. Именно здесь в гараже скрывается самый настоящий бэтмобиль, а за порядок отвечает знаменитый дворецкий Альфред – лучший друг и помощник самого знаменитого героя Готэма. Но сам Брюс Уэйн подумывает отойти от дел. Бэтмен готовит себе смену – юного непоседу Дэмиана Уэйна. Мальчик, как и все подростки, учится в школе и дружит со сверстниками, но его мучает нетерпение. Он мечтает скорее перенять бразды правления, получить свой собственный бэт-костюм и отправиться на городские улицы на битву с преступностью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Bat-Family List of episodes TV series release schedule
Season 1
Game Knight
Season 1 Episode 1
10 November 2025
Bat Trip
Season 1 Episode 2
10 November 2025
90 is the New 80
Season 1 Episode 3
10 November 2025
All In A Bat Day's Work
Season 1 Episode 4
10 November 2025
A Knight at the Movies
Season 1 Episode 5
10 November 2025
The Art Of Claire
Season 1 Episode 6
10 November 2025
Manbatman
Season 1 Episode 7
10 November 2025
An Interview With a Batman
Season 1 Episode 8
10 November 2025
April Fools! Part 1
Season 1 Episode 9
10 November 2025
April Fools! Part 2
Season 1 Episode 10
10 November 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more