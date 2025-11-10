В 1-м сезоне сериала «Бэт-семья» события разворачиваются в современности в поместье Уэйнов, которое таит в себе немало тайн. Именно здесь в гараже скрывается самый настоящий бэтмобиль, а за порядок отвечает знаменитый дворецкий Альфред – лучший друг и помощник самого знаменитого героя Готэма. Но сам Брюс Уэйн подумывает отойти от дел. Бэтмен готовит себе смену – юного непоседу Дэмиана Уэйна. Мальчик, как и все подростки, учится в школе и дружит со сверстниками, но его мучает нетерпение. Он мечтает скорее перенять бразды правления, получить свой собственный бэт-костюм и отправиться на городские улицы на битву с преступностью.