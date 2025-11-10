Меню
Бэт-семья 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бэт-семья
Киноафиша Сериалы Бэт-семья Сезоны Сезон 1

Bat-Family
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бэт-семья»

В 1-м сезоне сериала «Бэт-семья» события разворачиваются в современности в поместье Уэйнов, которое таит в себе немало тайн. Именно здесь в гараже скрывается самый настоящий бэтмобиль, а за порядок отвечает знаменитый дворецкий Альфред – лучший друг и помощник самого знаменитого героя Готэма. Но сам Брюс Уэйн подумывает отойти от дел. Бэтмен готовит себе смену – юного непоседу Дэмиана Уэйна. Мальчик, как и все подростки, учится в школе и дружит со сверстниками, но его мучает нетерпение. Он мечтает скорее перенять бразды правления, получить свой собственный бэт-костюм и отправиться на городские улицы на битву с преступностью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Бэт-семья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Игра Рыцарь Game Knight
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2025
Бэт-путешествие Bat Trip
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2025
90 — это новые 80 90 is the New 80
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2025
Работа на летучей мыши All In A Bat Day's Work
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2025
Рыцарь в кино A Knight at the Movies
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2025
Искусство Клэр The Art Of Claire
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2025
Манбатмен Manbatman
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2025
Интервью с Бэтменом An Interview With a Batman
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2025
Первое апреля! Часть 1 April Fools! Part 1
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2025
Первое апреля! Часть 2 April Fools! Part 2
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2025
