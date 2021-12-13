Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chen Shui Hua Yuan season 1 watch online

Chen Shui Hua Yuan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chen Shui Hua Yuan Seasons Season 1

Chen Shui Hua Yuan 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Chen Shui Hua Yuan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спящий сад» главными действующими лицами становятся популярный блогер Сяо Сяо и психолог-консультант Линь Шэнь. Сначала они вступают в конфликт на съемках телевизионного шоу, а после случайно оказываются коллегами. По стечению обстоятельств Сяо Сяо подает заявку на должность помощника Линь Шэня. Она хочет расширить свои знания в области психоанализа, изучив профессиональные аспекты. Работая вместе, герои изменили мнение друг о друге, а также помогли многим пациентам справиться с эмоциональными проблемами или преодолеть кризис. Линь Шэнь многому научил Сяо Сяо...

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"Chen Shui Hua Yuan" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 December 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 December 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 December 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 December 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 December 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 December 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 December 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 December 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 January 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 January 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 January 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 January 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 January 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
18 January 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 January 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more