В 1-м сезоне сериала «Спящий сад» главными действующими лицами становятся популярный блогер Сяо Сяо и психолог-консультант Линь Шэнь. Сначала они вступают в конфликт на съемках телевизионного шоу, а после случайно оказываются коллегами. По стечению обстоятельств Сяо Сяо подает заявку на должность помощника Линь Шэня. Она хочет расширить свои знания в области психоанализа, изучив профессиональные аспекты. Работая вместе, герои изменили мнение друг о друге, а также помогли многим пациентам справиться с эмоциональными проблемами или преодолеть кризис. Линь Шэнь многому научил Сяо Сяо...