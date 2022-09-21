В 1-м сезоне сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Мендес» события разворачиваются в Америке в августе 1989 года. Кто-то убивает пожилую обеспеченную пару, безжалостно застрелив обоих прямо в голову. О преступлении сообщают сыновья жертв. Лайл и Эрик Менендес звонят в службу спасения. Рыдая и едва связывая слова, они рассказывают властям, что нашли тела мамы и папы, когда приехали домой каждый со своей работы. Но ситуация оказывается куда запутаннее. Выясняется, что сами Лайл и Эрик были единственными заинтересованными в смерти родителей людьми, ведь по закону именно им должно перейти немалое состояние семьи.