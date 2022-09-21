Menu
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story 2024 - 2022, season 1

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story Seasons Season 1

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Мендес» события разворачиваются в Америке в августе 1989 года. Кто-то убивает пожилую обеспеченную пару, безжалостно застрелив обоих прямо в голову. О преступлении сообщают сыновья жертв. Лайл и Эрик Менендес звонят в службу спасения. Рыдая и едва связывая слова, они рассказывают властям, что нашли тела мамы и папы, когда приехали домой каждый со своей работы. Но ситуация оказывается куда запутаннее. Выясняется, что сами Лайл и Эрик были единственными заинтересованными в смерти родителей людьми, ведь по закону именно им должно перейти немалое состояние семьи.

Series rating

7.6
"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Blame it on the Rain
Season 1 Episode 1
21 September 2022
Spree
Season 1 Episode 2
21 September 2022
Brother, Can You Spare a Dime?
Season 1 Episode 3
21 September 2022
Kill or Be Killed
Season 1 Episode 4
21 September 2022
The Hurt Man
Season 1 Episode 5
21 September 2022
Don't Dream It's Over
Season 1 Episode 6
21 September 2022
Showtime
Season 1 Episode 7
21 September 2022
Seismic Shifts
Season 1 Episode 8
21 September 2022
Hang Men
Season 1 Episode 9
21 September 2022
God of Forgiveness, God of Vengeance
Season 1 Episode 10
21 September 2022
