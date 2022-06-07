В 1-м сезоне сериала «Красивее, чем ты» Эфсун живет в небольшой деревне в Газиантепе, где все знают, кто она. Девушка работает врачом и завоевала доверие среди местных. Честная и решительная, она всегда прямо высказывает свое мнение, чем заслужила уважение даже старших. Спокойную жизнь Эфсун разрушил приезд некоего Эмира. Молодой человек заявляет, что он является личным водителем ее матери и собирается по ее просьбе отвезти девушку в Стамбул, где ее ждет важный разговор. Оказывается, мать Эфсун – успешный врач и совладелица частной клиники пластической хирургии. Именно туда она хочет устроить свою дочь.