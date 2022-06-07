Menu
Senden Daha Güzel season 1 watch online

Senden Daha Güzel season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Senden Daha Güzel Seasons Season 1

Senden Daha Güzel
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 35 hours 0 minute
"Senden Daha Güzel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Красивее, чем ты» Эфсун живет в небольшой деревне в Газиантепе, где все знают, кто она. Девушка работает врачом и завоевала доверие среди местных. Честная и решительная, она всегда прямо высказывает свое мнение, чем заслужила уважение даже старших. Спокойную жизнь Эфсун разрушил приезд некоего Эмира. Молодой человек заявляет, что он является личным водителем ее матери и собирается по ее просьбе отвезти девушку в Стамбул, где ее ждет важный разговор. Оказывается, мать Эфсун – успешный врач и совладелица частной клиники пластической хирургии. Именно туда она хочет устроить свою дочь.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
"Senden Daha Güzel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
7 June 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
14 June 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
21 June 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
28 June 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
5 July 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
19 July 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
26 July 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
2 August 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
9 August 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
16 August 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
23 August 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
3 September 2022
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
10 September 2022
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
17 September 2022
TV series release schedule
