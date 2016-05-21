Menu
Zapah lavandy 2016, season 1

Запах лаванды 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 16 minutes
"Zapah lavandy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Запах лаванды» Галина Андреевна была в ужасе, когда ее единственный сын Максим привел в дом безграмотную девушку из детского дома, которая работает маляром. Интеллигентка Галина Андреевна не сомневается, что Максу она не пара. Однако молодой человек ушел за Варей следом и случайно вытащил ее из-под колес автомобиля, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Варя осталась инвалидом, а Максим погиб. Теперь женщин связывает боль утраты любимого человека. При этом каждая винит другую в гибели Максима. Обе остаются со своим горем наедине и нуждаются в утешении...

"Zapah lavandy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 May 2016
TV series release schedule
