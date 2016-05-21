В 1-м сезоне сериала «Запах лаванды» Галина Андреевна была в ужасе, когда ее единственный сын Максим привел в дом безграмотную девушку из детского дома, которая работает маляром. Интеллигентка Галина Андреевна не сомневается, что Максу она не пара. Однако молодой человек ушел за Варей следом и случайно вытащил ее из-под колес автомобиля, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Варя осталась инвалидом, а Максим погиб. Теперь женщин связывает боль утраты любимого человека. При этом каждая винит другую в гибели Максима. Обе остаются со своим горем наедине и нуждаются в утешении...