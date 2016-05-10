Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pushkin 2016, season 1

Pushkin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pushkin Seasons Season 1

Пушкин 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Pushkin" season 1 description


В 1-м сезоне сериала «Пушкин» вор-карманник в образе Александра Пушкина с ловкостью грабит незадачливых туристов в Санкт-Петербурге. Однако полицейские ловят его и собираются повесить большой срок. Спасение приходит неожиданным образом из мира киноиндустрии. Выясняется, что карманник похож на одного знаменитого актера, точно брат-близнец. Тот как раз играет в русско-французской ленте о жизни знаменитого русского поэта. Актер получает травму и не может сниматься, а режиссерам срочно требуется дублер. Так грабитель оказывается в удивительном мире кинематографа, кишащем интригами, бутафорией и служебными романами.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
"Pushkin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 May 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 May 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 May 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 May 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 May 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 May 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 May 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 May 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more