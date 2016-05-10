

В 1-м сезоне сериала «Пушкин» вор-карманник в образе Александра Пушкина с ловкостью грабит незадачливых туристов в Санкт-Петербурге. Однако полицейские ловят его и собираются повесить большой срок. Спасение приходит неожиданным образом из мира киноиндустрии. Выясняется, что карманник похож на одного знаменитого актера, точно брат-близнец. Тот как раз играет в русско-французской ленте о жизни знаменитого русского поэта. Актер получает травму и не может сниматься, а режиссерам срочно требуется дублер. Так грабитель оказывается в удивительном мире кинематографа, кишащем интригами, бутафорией и служебными романами.