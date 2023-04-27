Menu
Istoriya rossiyskih tyurem season 1 watch online

Istoriya rossiyskih tyurem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Istoriya rossiyskih tyurem Seasons Season 1

История российских тюрем 18+
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Istoriya rossiyskih tyurem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «История российских тюрем» зрители узнают все о самых знаменитых в истории нашей страны местах лишения свободы. По какому распорядку живут заключенные в Бутырке? За что можно угодить в воспетый Михаилом Кругом Владимирский централ? Как выжить за решеткой, не став главной целью для сокамерников? Ответы на все эти и многие другие вопросы дадут в своих интервью сотрудники тюрем, исследователи-антропологи, женщины, ждущие своих мужей домой, и, конечно, сами заключенные. Что же такое тюрьма: конец пути или особая реальность, закалившая многих знаменитых политиков и ученых?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Istoriya rossiyskih tyurem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Бутырка
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Владимирский централ
Season 1 Episode 2
27 April 2023
TV series release schedule
