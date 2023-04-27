В 1-м сезоне сериала «История российских тюрем» зрители узнают все о самых знаменитых в истории нашей страны местах лишения свободы. По какому распорядку живут заключенные в Бутырке? За что можно угодить в воспетый Михаилом Кругом Владимирский централ? Как выжить за решеткой, не став главной целью для сокамерников? Ответы на все эти и многие другие вопросы дадут в своих интервью сотрудники тюрем, исследователи-антропологи, женщины, ждущие своих мужей домой, и, конечно, сами заключенные. Что же такое тюрьма: конец пути или особая реальность, закалившая многих знаменитых политиков и ученых?