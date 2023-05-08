Menu
Bardot season 1 watch online

Bardot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bardot Seasons Season 1

Bardot 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Bardot" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Брижит Бардо: искусство жить» события разворачиваются во Франции в 1949 году. Юная девушка из хорошей семьи по имени Бриджит впервые появляется на обложке модного журнала и покоряет сердца миллионов. Затем на экраны выходит фильм «И Бог создал женщину», в котором красавица исполняет главную роль. Бардо при жизни становится легендой и буквально переворачивает устоявшийся уклад общества, знаменуя грядущую «сексуальную революцию». Ее убеждения, образы, поступки оказываются поистине пророческими для всего мира. Однако всего в 39 лет актриса перестает сниматься, погрузившись в поиски настоящей себя.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
"Bardot" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Une enfant sage
Season 1 Episode 1
8 May 2023
B.B
Season 1 Episode 2
8 May 2023
La Madrague
Season 1 Episode 3
15 May 2023
Le papillon
Season 1 Episode 4
15 May 2023
Bébé
Season 1 Episode 5
22 May 2023
La Vérité
Season 1 Episode 6
22 May 2023
TV series release schedule
