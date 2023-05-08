В 1-м сезоне сериала «Брижит Бардо: искусство жить» события разворачиваются во Франции в 1949 году. Юная девушка из хорошей семьи по имени Бриджит впервые появляется на обложке модного журнала и покоряет сердца миллионов. Затем на экраны выходит фильм «И Бог создал женщину», в котором красавица исполняет главную роль. Бардо при жизни становится легендой и буквально переворачивает устоявшийся уклад общества, знаменуя грядущую «сексуальную революцию». Ее убеждения, образы, поступки оказываются поистине пророческими для всего мира. Однако всего в 39 лет актриса перестает сниматься, погрузившись в поиски настоящей себя.