Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 6: Zhurnalist season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 6: Zhurnalist season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 6: Zhurnalist Seasons Season 1

Бандитский Петербург 6: Журналист 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2003
Production year 2003
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Banditskiy Peterburg 6: Zhurnalist" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 6: Журналист» корреспондент Андрей Обнорский, попавший в прошлом в переплет с милицией и бандитами, освобождается из колонии под Нижним Тагилом. Но вместо общего автобуса его неожиданно сажают в частный автомобиль, где его уже ждут люди Семенова – сотрудники петербургского уголовного розыска. На этом приключения журналиста не заканчиваются. Вслед за служебной «Волгой» увязывается навороченная BMW, явно принадлежащая мафии. В преследователях Обнорский узнает бандитов из компании Наумова. К счастью, Александру Звереву, также освобожденному из-под стражи, оказывается по пути с Обнорским.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Banditskiy Peterburg 6: Zhurnalist" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 April 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 April 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 April 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 April 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 April 2003
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 April 2003
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 April 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more