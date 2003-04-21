В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 6: Журналист» корреспондент Андрей Обнорский, попавший в прошлом в переплет с милицией и бандитами, освобождается из колонии под Нижним Тагилом. Но вместо общего автобуса его неожиданно сажают в частный автомобиль, где его уже ждут люди Семенова – сотрудники петербургского уголовного розыска. На этом приключения журналиста не заканчиваются. Вслед за служебной «Волгой» увязывается навороченная BMW, явно принадлежащая мафии. В преследователях Обнорский узнает бандитов из компании Наумова. К счастью, Александру Звереву, также освобожденному из-под стражи, оказывается по пути с Обнорским.