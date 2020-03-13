В 1-м сезоне сериала «Дух моей общаги» в самой обычной комнате самого обычного столичного университетского общежития встречаются два студента. Вот только это не вполне нормальные соседи, которые могут спокойно прогуливать пары, кадрить однокурсниц и устраивать вечеринки. Ведь один из друзей – призрак! Когда Дима въехал в новую комнату, он быстро понял, что в ней уже нелегально кто-то обитает. И он не ошибся: странным соседом стал отличник Олежа, погибший в этих стенах в прошлом году. Его дух не может покинуть универ, не окончив свои земные дела, а значит, Диме придется каким-то образом ему помочь.