Duh moey obschagi season 1 watch online

Duh moey obschagi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Duh moey obschagi Seasons Season 1

Дух моей общаги 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 15 minutes
"Duh moey obschagi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дух моей общаги» в самой обычной комнате самого обычного столичного университетского общежития встречаются два студента. Вот только это не вполне нормальные соседи, которые могут спокойно прогуливать пары, кадрить однокурсниц и устраивать вечеринки. Ведь один из друзей – призрак! Когда Дима въехал в новую комнату, он быстро понял, что в ней уже нелегально кто-то обитает. И он не ошибся: странным соседом стал отличник Олежа, погибший в этих стенах в прошлом году. Его дух не может покинуть универ, не окончив свои земные дела, а значит, Диме придется каким-то образом ему помочь.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
"Duh moey obschagi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Не лезь, дебил!
Season 1 Episode 1
13 March 2020
Я один здесь
Season 1 Episode 2
1 February 2021
Камеру вырубай!
Season 1 Episode 3
21 August 2022
Как живой, но только не живой
Season 1 Episode 4
27 April 2023
Все исчезло
Season 1 Episode 5
TBA
TV series release schedule
