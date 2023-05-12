В 1-м сезоне сериала «Маллиган» действие происходит в постапокалиптическом мире будущего на территории, где раньше располагались Соединенные Штаты Америки. Не так давно ученые Земли убедились, что в космосе существуют другие планеты с разумными формами жизни… после того как одна из этих форм решила уничтожить наш мир. Война с инопланетянами была выиграна благодаря мудрому руководству военного Мэтти Маллигана. Но сперва успело погибнуть почти все человечество. В живых остается лишь кучка людей чуть больше тысячи, которая избирает героя Мэтти своим президентом. Править новым миром ему помогают первая леди Люси и гениальный ученый Фарра.