Mulligan 2023, season 1

Mulligan
Season premiere 12 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 40 minutes
"Mulligan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Маллиган» действие происходит в постапокалиптическом мире будущего на территории, где раньше располагались Соединенные Штаты Америки. Не так давно ученые Земли убедились, что в космосе существуют другие планеты с разумными формами жизни… после того как одна из этих форм решила уничтожить наш мир. Война с инопланетянами была выиграна благодаря мудрому руководству военного Мэтти Маллигана. Но сперва успело погибнуть почти все человечество. В живых остается лишь кучка людей чуть больше тысячи, которая избирает героя Мэтти своим президентом. Править новым миром ему помогают первая леди Люси и гениальный ученый Фарра.

4.8
Mulligan List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Great Mulligan
Season 1 Episode 1
12 May 2023
Morning in America
Season 1 Episode 2
12 May 2023
Grand Old Party
Season 1 Episode 3
12 May 2023
The Stamp Act
Season 1 Episode 4
12 May 2023
The Stench
Season 1 Episode 5
12 May 2023
Opening Day
Season 1 Episode 6
12 May 2023
The Egg Hunt
Season 1 Episode 7
12 May 2023
Matty's Treasure: Book of Seeds
Season 1 Episode 8
12 May 2023
Not My President
Season 1 Episode 9
12 May 2023
The Love Choice
Season 1 Episode 10
12 May 2023
