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Постер к 1-му сезону сериала Маллиган
Киноафиша Сериалы Маллиган Сезоны Сезон 1

Mulligan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маллиган »

В 1-м сезоне сериала «Маллиган» действие происходит в постапокалиптическом мире будущего на территории, где раньше располагались Соединенные Штаты Америки. Не так давно ученые Земли убедились, что в космосе существуют другие планеты с разумными формами жизни… после того как одна из этих форм решила уничтожить наш мир. Война с инопланетянами была выиграна благодаря мудрому руководству военного Мэтти Маллигана. Но сперва успело погибнуть почти все человечество. В живых остается лишь кучка людей чуть больше тысячи, которая избирает героя Мэтти своим президентом. Править новым миром ему помогают первая леди Люси и гениальный ученый Фарра.

Список серий сериала Маллиган График выхода всех сериалов
Сезон 1
Великий Маллиган The Great Mulligan
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
С добрым утром, Америка Morning in America
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2023
Великая старая вечеринка Grand Old Party
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2023
Акт о гербовом сборе The Stamp Act
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2023
Вонь The Stench
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
День открытия Opening Day
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
Охота за яйцами The Egg Hunt
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2023
Сокровище Мэтти: книга зерен Matty's Treasure: Book of Seeds
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2023
Не мой президент Not My President
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2023
Выбери свою любовь The Love Choice
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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