Bolshaya peremena 1973, season 1

Season premiere 29 April 1973
Production year 1973
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Большая перемена» в центре событий оказываются ученики и преподаватель, которые являются ровесниками. Нестор Петрович Северов мечтал защитить диссертацию по истории Отечества, но не смог поступить в аспирантуру. Его место заняла молодая женщина, что очень задело Нестора. Тогда он решает стать учителем и подает документы в вечернюю школу. Главного героя назначают классным руководителем выпускного класса. Подопечные Нестора давно преодолели кризис переходного возраста. Они уже работают на заводах, воспитывают детей или вступают в брак. Учеба многим дается тяжело...

7.8
Rate 13 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 April 1973
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 April 1973
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 1973
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 May 1973
