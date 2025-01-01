В 1-м сезоне сериала «Большая перемена» в центре событий оказываются ученики и преподаватель, которые являются ровесниками. Нестор Петрович Северов мечтал защитить диссертацию по истории Отечества, но не смог поступить в аспирантуру. Его место заняла молодая женщина, что очень задело Нестора. Тогда он решает стать учителем и подает документы в вечернюю школу. Главного героя назначают классным руководителем выпускного класса. Подопечные Нестора давно преодолели кризис переходного возраста. Они уже работают на заводах, воспитывают детей или вступают в брак. Учеба многим дается тяжело...