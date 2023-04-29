Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ochen plohaya nevesta 2023, season 1

Ochen plohaya nevesta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ochen plohaya nevesta Seasons Season 1

Очень плохая невеста 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ochen plohaya nevesta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Очень плохая невеста» университетская преподавательница филологии Вера Петровна взволнована судьбой сына Димы. Ей кажется, что единственный наследник выбрал крайне неудачную девушку. Тем временем тренер по боксу Антон Кириллович взашей прогоняет парня своей дочери Марины – байкера, который гораздо старше нее. Оба родителя считают, что их дети отлично смотрелись бы вместе. Тогда Дима и Марина решают подыграть: они притворяются, что страстно влюблены и хотят срочно пожениться. Но они изображают самые кошмарные на свете отношения, чтобы у родителей волосы встали дыбом. 

Series rating

5.5
Rate 11 votes
"Ochen plohaya nevesta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more