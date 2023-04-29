В 1-м сезоне сериала «Очень плохая невеста» университетская преподавательница филологии Вера Петровна взволнована судьбой сына Димы. Ей кажется, что единственный наследник выбрал крайне неудачную девушку. Тем временем тренер по боксу Антон Кириллович взашей прогоняет парня своей дочери Марины – байкера, который гораздо старше нее. Оба родителя считают, что их дети отлично смотрелись бы вместе. Тогда Дима и Марина решают подыграть: они притворяются, что страстно влюблены и хотят срочно пожениться. Но они изображают самые кошмарные на свете отношения, чтобы у родителей волосы встали дыбом.