Nasledniki , season 1

Nasledniki

Наследники
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Nasledniki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследники» молодая красавица-студентка Антонина никак не может определиться между двумя парнями. Оба зовут ее замуж, оба ей очень нравятся, у обоих неплохие перспективы на будущее. Кроме того, они – лучшие друзья. Тоня с трудом выбирает одного из ребят и выходит за него, но постепенно понимает, что ее чувства ко второму тоже не угасли. В браке появляются две дочери. А счастливый отец и его товарищ-конкурент, с которым они продолжают дружить, становятся влиятельными бизнесменами. Когда один из них умирает, оставив девочкам большое наследство, а другой попадает в тюрьму, на поверхность всплывает нелицеприятная правда.
 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Nasledniki List of episodes TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
TBA
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
TBA
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
TBA
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
TBA
Эпизод 6
Season 1 Episode 5
TBA
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
TBA
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
TBA
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
