В 1-м сезоне сериала «Наследники» молодая красавица-студентка Антонина никак не может определиться между двумя парнями. Оба зовут ее замуж, оба ей очень нравятся, у обоих неплохие перспективы на будущее. Кроме того, они – лучшие друзья. Тоня с трудом выбирает одного из ребят и выходит за него, но постепенно понимает, что ее чувства ко второму тоже не угасли. В браке появляются две дочери. А счастливый отец и его товарищ-конкурент, с которым они продолжают дружить, становятся влиятельными бизнесменами. Когда один из них умирает, оставив девочкам большое наследство, а другой попадает в тюрьму, на поверхность всплывает нелицеприятная правда.

