Naparniki season 1 watch online

Naparniki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Naparniki Seasons Season 1

Напарники 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Naparniki " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Напарники» в центре событий оказывается оперуполномоченный полиции Иван Титов. Это лучший сотрудник своего отдела, показывающий рекордную раскрываемость дел и посвящающий жизнь борьбе с преступностью. Но у Вани есть одна особенность: он привык работать исключительно в одиночку, без напарников, стажеров и помощников. Однажды начальство решает нарушить это негласное правило и приставляет к герою сразу двух практикантов. Один из них – сын генерала, представитель золотой молодежи, получивший диплом юриста от скуки. А вторая – недавняя выпускница академии, страдающая комплексом отличницы.

Series rating

7.5
Rate 14 votes
"Naparniki " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
18 September 2023
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
18 September 2023
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
19 September 2023
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
19 September 2023
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
20 September 2023
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
20 September 2023
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
21 September 2023
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
22 September 2023
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
22 September 2023
TV series release schedule
