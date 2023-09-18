В 1-м сезоне сериала «Напарники» в центре событий оказывается оперуполномоченный полиции Иван Титов. Это лучший сотрудник своего отдела, показывающий рекордную раскрываемость дел и посвящающий жизнь борьбе с преступностью. Но у Вани есть одна особенность: он привык работать исключительно в одиночку, без напарников, стажеров и помощников. Однажды начальство решает нарушить это негласное правило и приставляет к герою сразу двух практикантов. Один из них – сын генерала, представитель золотой молодежи, получивший диплом юриста от скуки. А вторая – недавняя выпускница академии, страдающая комплексом отличницы.