В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Формула мести» Черкасов и его команда вынужденно погружаются в мир столичного бомонда. Первой жертвой в очередном расследовании МУРа оказывается неприметный студент архитектурного института, которого кому-то понадобилось сбрасывать с крыши общежития. Причем преступник пытается представить все как самоубийство. Улики приводят Ивана Петровича на ипподром, где собираются все представители элиты. Дело становится еще запутаннее, когда выясняется, что один из сотрудников ипподрома также недавно странным образом погиб. Под подозрение попадают все – от знаменитого актера до топ-модели.