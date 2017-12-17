В 1-м сезоне сериала «Банковские игры» Леопольд Вейер много лет руководил известным частным банком в Швейцарии. Однажды он попадает в клинику с инсультом и оказывается в коме. Его дочь Каролина, рожденная вне брака, неожиданно узнает о пакете акций финансовой компании отца, где значится ее имя. Мать Каролины была помощницей банкира, но сама девушка является психотерапевтом и ничего не понимает в финансовой сфере. Вейер организовал свой бизнес больше 40 лет назад. Каролина мешает своему сводному брату Александру, который намерен продать банк, и возглавляет компанию. В скором времени выясняется, что Леопольд не всегда действовал честно.