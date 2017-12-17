Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Private Banking season 1 watch online

Private Banking season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Private Banking Seasons Season 1

Private Banking 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Private Banking" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Банковские игры» Леопольд Вейер много лет руководил известным частным банком в Швейцарии. Однажды он попадает в клинику с инсультом и оказывается в коме. Его дочь Каролина, рожденная вне брака, неожиданно узнает о пакете акций финансовой компании отца, где значится ее имя. Мать Каролины была помощницей банкира, но сама девушка является психотерапевтом и ничего не понимает в финансовой сфере. Вейер организовал свой бизнес больше 40 лет назад. Каролина мешает своему сводному брату Александру, который намерен продать банк, и возглавляет компанию. В скором времени выясняется, что Леопольд не всегда действовал честно.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"Private Banking" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Ad interim
Season 1 Episode 1
17 December 2017
In aeternum
Season 1 Episode 2
18 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more