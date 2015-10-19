Menu
Mosgaz. Pauk season 1

Мосгаз. Паук 16+
Season premiere 19 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Паук» опергруппа Черкасова снова в деле. Действие разворачивается в 1967 году, когда на счету Ивана Петровича числится уже не один десяток успешно раскрытых дел. На этот раз ему и его верным ребятам придется расследовать сразу два серьезных преступления. Во-первых, в столичном Доме моды происходит жестокое убийство: манекенщицу находят в гримерке с перерезанным горлом. А во-вторых, в Армянской ССР случается крупнейшее ограбление за всю историю Советского Союза. В обоих случаях Черкасов предпочитает действовать «изнутри», внедряя в заведения своих людей.

6.7
14 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 October 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 October 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 October 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 October 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 October 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 October 2015
