В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Паук» опергруппа Черкасова снова в деле. Действие разворачивается в 1967 году, когда на счету Ивана Петровича числится уже не один десяток успешно раскрытых дел. На этот раз ему и его верным ребятам придется расследовать сразу два серьезных преступления. Во-первых, в столичном Доме моды происходит жестокое убийство: манекенщицу находят в гримерке с перерезанным горлом. А во-вторых, в Армянской ССР случается крупнейшее ограбление за всю историю Советского Союза. В обоих случаях Черкасов предпочитает действовать «изнутри», внедряя в заведения своих людей.