Babe leto 2011, season 1

Babe leto season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Babe leto Seasons Season 1

Бабье лето 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Babe leto" season 1 description


В 1-м сезоне сериала «Бабье лето» Люба много лет была замужем, но тут узнала, что супруг всегда изменял ей с юной аспиранткой. Вскоре они разводятся. Дочь Мария предлагает матери отвлечься от тяжелых мыслей и отправиться на морской курорт. Но осуществить задуманное героиням не удается. Бабушка Маши ломает ногу, и Люба с дочерью срочно отправляются в деревню, чтобы позаботиться о ней. Люба долгое время не была в местах своего детства, где на каждом углу ее подстерегают воспоминания. Женщина даже представить себе не могла, что именно в этих глухих краях она вновь обретет простое женское счастье.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
"Babe leto" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2011
TV series release schedule
