

В 1-м сезоне сериала «Бабье лето» Люба много лет была замужем, но тут узнала, что супруг всегда изменял ей с юной аспиранткой. Вскоре они разводятся. Дочь Мария предлагает матери отвлечься от тяжелых мыслей и отправиться на морской курорт. Но осуществить задуманное героиням не удается. Бабушка Маши ломает ногу, и Люба с дочерью срочно отправляются в деревню, чтобы позаботиться о ней. Люба долгое время не была в местах своего детства, где на каждом углу ее подстерегают воспоминания. Женщина даже представить себе не могла, что именно в этих глухих краях она вновь обретет простое женское счастье.