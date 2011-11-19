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Постер к 1-му сезону сериала Бабье лето
Киноафиша Сериалы Бабье лето Сезоны Сезон 1

Бабье лето 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бабье лето»


В 1-м сезоне сериала «Бабье лето» Люба много лет была замужем, но тут узнала, что супруг всегда изменял ей с юной аспиранткой. Вскоре они разводятся. Дочь Мария предлагает матери отвлечься от тяжелых мыслей и отправиться на морской курорт. Но осуществить задуманное героиням не удается. Бабушка Маши ломает ногу, и Люба с дочерью срочно отправляются в деревню, чтобы позаботиться о ней. Люба долгое время не была в местах своего детства, где на каждом углу ее подстерегают воспоминания. Женщина даже представить себе не могла, что именно в этих глухих краях она вновь обретет простое женское счастье.

Список серий 1-го сезона сериала «Бабье лето» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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