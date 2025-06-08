Menu
Russian
Skritie motivi 2025, season 1

Skritie motivi season 1 poster
Skritie motivi 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Skritie motivi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Скрытые мотивы» идеальная жена, заботливая мама и увлеченная домохозяйка Нина Покровская посвящает всю свою жизнь любимой семье. Вот только ее отец – подполковник полиции на пенсии – не одобряет ее выбор. Он считает зятя карьеристом и нечестным человеком, а саму Нину упрекает в том, что она бросила ради него карьеру. Ведь когда-то она была талантливым следователем и задержала маньяка, которого не мог вычислить ни один коллега-мужчина. Теперь женщина позволяет себе лишь одно хобби для собственного удовольствия – фотографию. Но однажды на одном из своих снимков она замечает супруга в обществе незнакомой дамы.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
Skritie motivi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 June 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 June 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 June 2025
5
Season 1 Episode 4
12 June 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 June 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 June 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 June 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 June 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 June 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 June 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 July 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 July 2025
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 July 2025
Серия 14
Season 1 Episode 14
8 July 2025
Серия 15
Season 1 Episode 15
9 July 2025
Серия 16
Season 1 Episode 16
10 July 2025
