В 1-м сезоне сериала «Скрытые мотивы» идеальная жена, заботливая мама и увлеченная домохозяйка Нина Покровская посвящает всю свою жизнь любимой семье. Вот только ее отец – подполковник полиции на пенсии – не одобряет ее выбор. Он считает зятя карьеристом и нечестным человеком, а саму Нину упрекает в том, что она бросила ради него карьеру. Ведь когда-то она была талантливым следователем и задержала маньяка, которого не мог вычислить ни один коллега-мужчина. Теперь женщина позволяет себе лишь одно хобби для собственного удовольствия – фотографию. Но однажды на одном из своих снимков она замечает супруга в обществе незнакомой дамы.