Samogon season 1 watch online

Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Самогон» на юго-западный советский фронт в 1942 году прибывает московский военкор. Он должен запечатлеть на камеру удивительный и небывалый прежде рекорд – легендарный стрелок Николай Слепков убьет своего шестисотого фашиста. Однако сам герой не стремится к славе и не хочет даже встречаться с журналистом. Он вообще очень нелюдимый и замкнутый человек. О его прошлом ничего не известно, и он всегда работает только в одиночку. Другие солдаты за спиной даже называют его Самогоном, ведь он сам загоняет свою цель и сам же ее «снимает». 599 выстрелов в сердце уже сделано, остался один – юбилейный.

5.6
Rate 11 votes
