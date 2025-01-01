Menu
Priklyucheniya kota Leopolda 1975 - 1987, season 1

Priklyucheniya kota Leopolda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Priklyucheniya kota Leopolda Seasons Season 1

Приключения кота Леопольда 0+
Title Сезон 1
Season premiere 12 March 1975
Production year 1975
Number of episodes 11
Runtime 1 hour 50 minutes
"Priklyucheniya kota Leopolda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Приключения кота Леопольда» главный герой является очень открытой и миролюбивой персоной. Он всегда радуется гостям и никогда не обижается на недругов. Выдержке Леопольда остается только позавидовать, ведь два мышонка только и делают, что пытаются отравить его жизнь. Надо сказать, без абсолютных на то причин. Когда их очередной коварный план терпит сокрушительное фиаско, они спешат к Леопольду с повинной и просят у него прощения. Конечно, дружелюбный кот отпускает проказникам все грехи и произносит свою фирменную фразочку: «Ребята, давайте жить дружно!»

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"Priklyucheniya kota Leopolda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Месть кота Леопольда
Season 1 Episode 1
12 March 1975
Леопольд и золотая рыбка
Season 1 Episode 2
22 July 1975
Клад кота Леопольда
Season 1 Episode 3
7 April 1981
Телевизор кота Леопольда
Season 1 Episode 4
14 July 1981
Прогулка кота Леопольда
Season 1 Episode 5
18 May 1982
День рождения Леопольда
Season 1 Episode 6
29 September 1982
Лето кота Леопольда
Season 1 Episode 7
11 May 1983
Кот Леопольд во сне и наяву
Season 1 Episode 8
20 August 1984
Интервью с котом Леопольдом
Season 1 Episode 9
15 June 1984
Поликлиника кота Леопольда
Season 1 Episode 10
15 September 1986
Автомобиль кота Леопольда
Season 1 Episode 11
25 December 1987
TV series release schedule
