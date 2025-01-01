В 1-м сезоне сериала «Приключения кота Леопольда» главный герой является очень открытой и миролюбивой персоной. Он всегда радуется гостям и никогда не обижается на недругов. Выдержке Леопольда остается только позавидовать, ведь два мышонка только и делают, что пытаются отравить его жизнь. Надо сказать, без абсолютных на то причин. Когда их очередной коварный план терпит сокрушительное фиаско, они спешат к Леопольду с повинной и просят у него прощения. Конечно, дружелюбный кот отпускает проказникам все грехи и произносит свою фирменную фразочку: «Ребята, давайте жить дружно!»