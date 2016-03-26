В 1-м сезоне сериала «Дом для куклы» главной героиней этой истории является молодая привлекательная женщина по имени Дина. Она счастлива в браке с успешным обаятельным мужчиной и мечтает родить от него ребенка. Кроме того, Дину окружают прекрасные друзья. Но в одночасье счастье оборачивается трагедией. Дина лишается ребенка и попадает в инвалидное кресло. Друзья пропадают – кто по собственной воле, а кто не совсем. Даже супруг, который раньше был заботливым, отстраняется. Дина оказывается в одиночестве, но делает все, чтобы вырваться из «ада». Теперь она понимает, кто на самом деле является для нее близким человеком, а кто — заклятым врагом.