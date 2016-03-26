Menu
Dom dlya kukly 2016, season 1

Dom dlya kukly season 1 poster
Дом для куклы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dom dlya kukly" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом для куклы» главной героиней этой истории является молодая привлекательная женщина по имени Дина. Она счастлива в браке с успешным обаятельным мужчиной и мечтает родить от него ребенка. Кроме того, Дину окружают прекрасные друзья. Но в одночасье счастье оборачивается трагедией. Дина лишается ребенка и попадает в инвалидное кресло. Друзья пропадают – кто по собственной воле, а кто не совсем. Даже супруг, который раньше был заботливым, отстраняется. Дина оказывается в одиночестве, но делает все, чтобы вырваться из «ада». Теперь она понимает, кто на самом деле является для нее близким человеком, а кто — заклятым врагом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Dom dlya kukly" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 March 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 March 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 March 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 March 2016
TV series release schedule
