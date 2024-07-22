В 1-м сезоне сериала «Русская жена» сирийский мужчина Камиль и его маленький сын Рустум бесследно исчезают. В это самое время в Дамаске идет гражданская война, поэтому боевики часто похищают людей с целью получения выкупа. Однако дома Камиля ждет его жена из России Алина с их общей дочкой Таней. Женщина не собирается бросать в беде свою семью. Она намерена сделать все возможное, чтобы выручить из плена мужа и сына. С этой целью она обращается к русскому репортеру Евгению. Вместе они идут на очень рискованный и опасный шаг: решают самостоятельно пробраться в лагерь террористов – ради спасения близких и съемок уникального репортажа.

