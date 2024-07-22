Menu
Russkaya zhena 2024, season 1

Russkaya zhena season 1 poster
Russkaya zhena 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 44 minutes
"Russkaya zhena" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Русская жена» сирийский мужчина Камиль и его маленький сын Рустум бесследно исчезают. В это самое время в Дамаске идет гражданская война, поэтому боевики часто похищают людей с целью получения выкупа. Однако дома Камиля ждет его жена из России Алина с их общей дочкой Таней. Женщина не собирается бросать в беде свою семью. Она намерена сделать все возможное, чтобы выручить из плена мужа и сына. С этой целью она обращается к русскому репортеру Евгению. Вместе они идут на очень рискованный и опасный шаг: решают самостоятельно пробраться в лагерь террористов – ради спасения близких и съемок уникального репортажа.
 

Series rating

6.1
Rate 16 votes
"Russkaya zhena" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 July 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 July 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 July 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 July 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 July 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 July 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 July 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 July 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
22 July 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 July 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 July 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 July 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 July 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
22 July 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
22 July 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
22 July 2024
