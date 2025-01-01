В 1-м сезоне сериала «СССР» весной 1981 года из армии в родной городок возвращается четверка закадычных друзей. Совместная служба закалила их дружбу, они не раз спасали друг другу жизни, а потому всегда готовы прийти друг другу на помощь и «на гражданке». Сережа, Самвел, Семен и Роман в шутку называют свой союз «СССР» по первым буквам собственных имен. Тем временем, страна находится в радостном возбуждении после Олимпиады-80, но уже постепенно погружается в «брежневский застой». Жители Союза даже представить себе не могут, какие разительные изменения ждут их в ближайшее десятилетие. На фоне исторических событий развивается и дружба ребят.