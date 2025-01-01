Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

SSSR 2020, season 1

SSSR season 1 poster
Kinoafisha TV Shows SSSR Seasons Season 1

СССР
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"SSSR " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «СССР» весной 1981 года из армии в родной городок возвращается четверка закадычных друзей. Совместная служба закалила их дружбу, они не раз спасали друг другу жизни, а потому всегда готовы прийти друг другу на помощь и «на гражданке». Сережа, Самвел, Семен и Роман в шутку называют свой союз «СССР» по первым буквам собственных имен. Тем временем, страна находится в радостном возбуждении после Олимпиады-80, но уже постепенно погружается в «брежневский застой». Жители Союза даже представить себе не могут, какие разительные изменения ждут их в ближайшее десятилетие. На фоне исторических событий развивается и дружба ребят.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
SSSR List of episodes TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
TBA
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
TBA
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
TBA
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
TBA
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
TBA
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
TBA
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
TBA
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more