В 1-м сезоне сериала «Спросите медсестру» врачу-реаниматологу Валерии не удается спасти наркоманку после передозировки. Ее отец оказывается влиятельным бизнесменом, который обвиняет во всем женщину-доктора и хочет отомстить. Вся привычная жизнь Леры летит под откос. Ей приходится бросить работу в хорошей клинике и вместе с дочерью сбежать из столицы в Петрозаводск. Там она скрывает свое прошлое и находит скромную вакансию медсестры в районной больнице. Но женщине не удается обмануть новых коллег и скрыть от них свой бесценный профессиональный опыт. Ведь в любой экстренной ситуации инстинкт врача заставляет ее немедленно действовать.