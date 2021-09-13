Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sprosite medsestru season 1 watch online

Sprosite medsestru season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sprosite medsestru Seasons Season 1

Спросите медсестру 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Sprosite medsestru" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спросите медсестру» врачу-реаниматологу Валерии не удается спасти наркоманку после передозировки. Ее отец оказывается влиятельным бизнесменом, который обвиняет во всем женщину-доктора и хочет отомстить. Вся привычная жизнь Леры летит под откос. Ей приходится бросить работу в хорошей клинике и вместе с дочерью сбежать из столицы в Петрозаводск. Там она скрывает свое прошлое и находит скромную вакансию медсестры в районной больнице. Но женщине не удается обмануть новых коллег и скрыть от них свой бесценный профессиональный опыт. Ведь в любой экстренной ситуации инстинкт врача заставляет ее немедленно действовать.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
"Sprosite medsestru" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 September 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 September 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 September 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 September 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 September 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 September 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more