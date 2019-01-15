Menu
Season premiere 15 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"Halka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кольцо» в 1993 году у семьи Карабулут похитили ребенка. Отец готов был отдать выкуп, но его убили, а на месте происшествия оставили чужого мальчика. Жена погибшего усыновила его, считая своим сыном. Через 25 лет полицейские получили диск, где голос за кадром перечисляет имена бандитов, членов криминальной группировки «Кольцо». Кто его отправил — неизвестно. Одним из получателей значится приемный сын Карабулут, который сидит за решеткой за мелкие правонарушения. Полицейские предлагают ему в качестве агента внедриться в банду. Копию видео отправили настоящему сыну Карабулутов, наследнику одного из лидеров «Кольца».

Series rating

8.8
Rate 11 votes
Episode 1
15 January 2019
Episode 2
22 January 2019
Episode 3
29 January 2019
Episode 4
5 February 2019
Episode 5
12 February 2019
Episode 6
19 February 2019
Episode 7
26 February 2019
Episode 8
5 March 2019
Episode 9
12 March 2019
Episode 10
19 March 2019
Episode 11
26 March 2019
Episode 12
9 April 2019
Episode 13
16 April 2019
Episode 14
23 April 2019
Episode 15
30 April 2019
Episode 16
7 May 2019
Episode 17
14 May 2019
Episode 18
21 May 2019
Episode 19
28 May 2019
