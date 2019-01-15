В 1 сезоне сериала «Кольцо» в 1993 году у семьи Карабулут похитили ребенка. Отец готов был отдать выкуп, но его убили, а на месте происшествия оставили чужого мальчика. Жена погибшего усыновила его, считая своим сыном. Через 25 лет полицейские получили диск, где голос за кадром перечисляет имена бандитов, членов криминальной группировки «Кольцо». Кто его отправил — неизвестно. Одним из получателей значится приемный сын Карабулут, который сидит за решеткой за мелкие правонарушения. Полицейские предлагают ему в качестве агента внедриться в банду. Копию видео отправили настоящему сыну Карабулутов, наследнику одного из лидеров «Кольца».